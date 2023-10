Valtònyc ja és a Palma, després de gairebé 6 anys a l’exili: “Ha valgut la pena”

- Publicitat -

Valtònyc ja és a casa. El raper mallorquí Josep Miquel Arenas ha aterrat aquest diumenge a les 9 del matí a l’aeroport de Palma, després d’estar cinc anys i mig exiliat a Bèlgica per evitar complir tres anys i mig de presó pel contingut de les seves lletres. Després de confirmar-se divendres al migdia que la pena havia prescrit, Valtònyc va iniciar la tornada acompanyat, només per un tram, de Carles Puigdemont.

Publicitat

Aquest dissabte al vespre va arribar a Barcelona i aquest diumenge ha agafat un avió en direcció a la seva terra. Un cop aterrat i després d’abraçar-se amb amics i familiars ha admès haver comès “errors”, però diu que no és moment de penedir-se’n i que “ha valgut la pena” plantar cara a l’Estat des de l’exili.

Així mateix, ha reivindicat la llibertat del raper Pablo Hasél, empresonat de Lleida, i el retorn dels exiliats. També ha denunciat que l’estat espanyol, a diferència de Bèlgica, no ha fet autocrítica i continua sense resoldre els casos que vulneren la llibertat d’expressió.

El músic ha estat rebut amb crits d’alegria, plors d’emoció, senyeres i pancartes. Valtònyc ha reconegut que l’exili ha estat “dur”, però també ha assegurat que ha suposat un creixement com a persona i com a professional. Ha valorat sobretot la “xarxa d’amics” que ha fet i també l’estima de la seva família. Per això, ara vol gaudir de parents i amics, del menjar i de l’aire illenc.

⚠️ Rebuda d’en Josep @valtonyc a l’aeroport de #Palma ❤️‍🔥Tornes a casa, amb els teus, d’on la repressió d’un Estat embogit i decrèpit no t’hauria d’haver allunyat mai. Cridam @FreeValtonyc i per la llibertat d’expressió!!! pic.twitter.com/QeFVvaUZcl — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) October 29, 2023

Avui hem estat a la rebuda a en @valtonyc a l’aeroport. 6 anys de dignitat davant la repressió. 6 anys de lluita per la llibertat d’expressió. Benvingut a casa Josep! pic.twitter.com/lMuXX0PXtq — CUP-Crida per Palma (@cup_palma) October 29, 2023

Benvingut a casa, Josep Miquel!

Foto: Cantaires per la Llibertat pic.twitter.com/YYiRSZqCzR — sobiranistesmallorca (@AssembSmallorcA) October 29, 2023