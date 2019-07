Full de ruta per una nova Catalunya vista des de Madrid

· Empresonar immediatament entre 500 i 1000 catalans rebels, des del President Puigdemont, Mossos sospitosos de deslleialtat, la família dels Súpers, en Mic, Les Tres Bessones, els mestres de català que parlin massa ‘cerrado’, tots els uixers del Parlament i d’altres desafectes.

· Condemnar a tots els detinguts a penes de, com a poc, 30 anys i enviar-los a presidis de Ceuta, Melilla i Canàries amb una bola de ferro lligada al turmell per una cadena.

· Reconvertir els Mossos d’Esquadra en un cos auxiliar de barretina i espardenya.

· Il·legalitzar ERC, PdCAT, CUP, per a acabar amb el separatisme d’una minoria i garantir una autèntica representació dels interessos dels catalans en el Parlament o el que en resti d’aquest.

· Prohibir els caus excursionistes, les associacions de puntaires, les colles de caramellers i les de castellers, les agrupacions de nans i gegants, els bastoners, les cobles sardanistes i les corals parroquials amb repertori en català, entre moltes altres entitats on es sap del cert que es fa proselitisme de la causa independentista.

· Vigilar i perseguir judicialment qualsevol entitat com Human Rights, Nacions Unides i semblants que menteixen sobre la democràcia espanyola i fomenten l’odi.

· Demanar a totes les entitats civils catalanes que se sumen al clam dels demòcrates espanyols i mitjans de comunicació per a denunciar la gran mentida de la premsa i dels observadors internacionals segons la qual l’1-O la policia espanyola va fer un ús abusiu de la força amb el resultat d’uns 900 ferits.

· Declarar un o dos estats d’excepció, un de supressió i un altre d’assimilació.

· Desplegar l’exèrcit per terra, mar i aire per garantir la tranquil·litat de tots els catalans.

· Declarar inconstitucional els conceptes Països Catalans, unitat de la llengua catalana, republicanisme, dret a decidir, dret a l’autodeterminació i en general tots els termes derivats de la idea dret quan aquesta vagi al costat de la de català.

· No deixar ni una sola conselleria en mans de sediciosos ni rebels. No deixar ni una sola conselleria…

· Retirar totes les subvencions als mitjans de comunicació en català i tancar aquells que defensin el separatisme per acció o per omissió.

· Establir el català com a assignatura optativa a escollir entre l’anglès i l’alemany i revisar el sistema d’immersió lingüística que passarà a ser el comú de totes les comunitats autònomes d’Espanya sense llengua pròpia.

· Obligar als catalans que parlin sempre en castellà quan es trobin amb un valencià o amb un balear per a evitar possibles contagis. El mateix val per a un nord-català i més encara per a un ciutadà de La Franja o de l’Alguer

· Incentivar la traducció al castellà del Tirant lo Blanch, Incerta Glòria, dels poemes Ausiàs March, Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol i d’altres a fi de donar a conèixer universalment a través del Ministerio de Cultura, la cultura del país.

· Traslladar a la comissaria de Laietana la Institució de les Lletres Catalanes.

· Proposar a Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Mario Vargas Llosa per la seva enorme contribució a la difusió de la literatura catalana.

· Proposar com a director de TV3 a Bertín Osborne i de Catalunya Ràdio a Maria Teresa Campos amb l’objectiu de garantir una programació plural i que fomenti la cohesió social a través de programes com ara Cine de Barrio, La que se avecina, Los Serrano o Gran Hermano.

· Proposar el nomenament com a director del Teatre Nacional d’Arévalo a fi de recuperar per als catalans una programació teatral d’entreteniment sana i no sectària.

· Prohibir l’estelada, la bandera del Barça, la de la Unió Esportiva Llagostera, la de Santa Eulàlia, les de les comparses de Vilanova i la Geltrú, els estendards romans de la Setmana Santa de Tarragona i qualsevol altra ensenya que pugui incitar a l’odi.

· Reconvertir Montserrat, Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges en compliment de la Llei de la Memòria Històrica en centres d’educació en la reconciliació nacional.

· Recuperar la memòria històrica de Catalunya rehabilitant públicament figures claus del seu passat com Luis de Galinsonga, el Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, Adriano Coronel Velázquez, Josep María de Porcioles Colomer, Ramón Serrano Suñer, Miquel Mateu Pla, entre d’altres.

· Instar al Parlament –o el que sigui- a signar una solemne declaració per a reconèixer d’una vegada per totes que Lluís Companys va ser un colpista i va tenir el final que es mereixia.

· Recomanar el no consum del pa amb tomàquet, la botifarra amb mongetes, l’escudella, els canelons de Sant Esteve i del moscatell en els postres de músic en benefici de la salut dels catalans.

· Promoure incentius econòmics per a que cada català que així ho desitgi apadrini simbòlicament un Guàrdia Civil o un Policia Nacional amb l’objectiu de donar-li amor.

· Instar a l’arquebisbat de Barcelona a declarar patró de la ciutat, Piolín.

· Casar simbòlicament la Moreneta amb Sant Isidro Labrador.



· Proposar per a la Creu de Sant Jordi, sa majestat Felip VI, Xavier Albiol, Inés Arrimadas i Miquel Iceta per la seva enorme contribució al desenvolupament i progrés del poble de Catalunya.

· Proposar el nomenament de Mariano Gomà, president de Societat Civil Catalana, com a Síndic de Greuges.

· Reobrir la plaça de la Monumental per a fer curses de braus.

· Instar a la Fiscalia que investigui si fer cagar el tió pot ser constitutiu d’un delicte de maltractament animal o d’odi.

· Traspassar al 12 d’octubre la Diada de l’11 de setembre a fi d’evitar equívocs que podrien ferir la sensibilitat de la gent de bé.

· Ufffffffffffffffffff…………………….